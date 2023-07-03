جامعة لقجع تشجب الإشاعات التي تمس بسمعة منتخب السيدات

2023-07-03 / 09:42
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هبة بريس

شجبت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بشدة الإشاعات والمغالطات التي روج لها البعض على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، نقلا عن إحدى الصفحات المزورة لأحد المواقع الإلكترونية المغربية، تمس بسمعة المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية المقبل على المشاركة في نهائيات كأس العالم، بتلفيقات كاذبة.

وأكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ لها، أن المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم النسوية سافر بجميع أعضائه، ولاعباته، إلى سويسرا، حيث سيواجه منتخبها الوطني، يوم الأربعاء، بعد أن واجه منتخب إيطاليا يوم السبت (انتهت المباراة بالتعادل 0-0).

وأضاف المصدر ذاته أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تحتفظ لنفسها بكامل الحق في اللجوء إلى المساطر التي يتيحها لها القانون، للدفاع عن سمعة كافة افراد المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية، وكرة القدم المغربية.

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تعليق واحد

  1. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (59)
    يقول تعالى آمرا رسوله ، صلى الله عليه وسلم تسليما ، أن يأمر النساء المؤمنات – خاصة أزواجه وبناته لشرفهن – بأن يدنين عليهن من جلابيبهن ، ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء . والجلباب هو : الرداء فوق الخمار . قاله ابن مسعود ، وعبيدة ، وقتادة ، والحسن البصري ، وسعيد بن جبير ، وإبراهيم النخعي ، وعطاء الخراساني ، وغير واحد . وهو بمنزلة الإزار اليوم .
    قاله الجوهري : الجلباب : الملحفة ، قالت امرأة من هذيل ترثي قتيلا لها :
    تمشي النسور إليه وهي لاهية مشي العذارى عليهن الجلابيب

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