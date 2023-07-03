طقس الإثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الاثنين، أن يظل الطقس حارا نسبيا إلى حار بالجنوب-الشرقي للبلاد، و بداخل الأقاليم الجنوبية، ومحليا بالسهول الداخلية والمنطقة الشرقية.

ومن المرتقب أيضا تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية بسهول المحيط الأطلسي وبسواحل البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأطلس، وجنوب المنطقة الشرقية، والجنوب-الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، مع تناثر الغبار محليا.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و30 درجة بالجنوب-الشرقي للبلاد، وجنو ب المنطقة الشرقية، وكذا بداخل منطقة سوس و أقصى الجنوب، وستكون ما بين 15 و 23 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في ارتفاع.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا مابين المهدية وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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