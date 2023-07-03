اشتوكة : حمل يقود إلى إكتشاف “خيانة زوجية”

2023-07-03 / 09:21
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أودعت النيابة العامة بإبتدائية إنزكان، اليوم الأحد، رجل رفقة سيدة على سجن أيت ملول في انتظار محاكمتهما ، بتهمة الخيانة الزوجية .

وفي تفاصيل القضية، أن زوج السيدة المعتقلة، قد شكك في معاملتها خصوصا بعدما ظهرت عليها علامات الحمل، مما جعل الاخير يتعقبها مند مدة، قبل أن يكتشف خيانتها مع شخص أخر متزوج وله أبناء بمنطقة أيت اعميرة بإقليم أشتوكة أيت باها.

وكان الزوج بعدما تأكد من خيانة زوجته، قد وضع شكاية لدى النيابة العامة، التي أمرت عناصر الدرك بإعتقال الزوجة رفقة خليليها، بعد ضبطهما بمنزل وهما في حالة تلبس.

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‫2 تعليقات

  1. علاقة رضاءية لمدا سجنهما ولا الدولة كتقول هدرة وعل الواقع هدرة اخرى
    متل الخمر تبيعو الدولة وخدامها يعتاقلوك

  2. للمعلق محمد المزابي عن أي علاقة رضائية تتكلم تلك الحالة خيانة. زنا. أتريد تلك الحالة لاختك او زوجتك….الحيوانات والطيور لا يعيشون هذه الحياة التي تطلبونها.

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