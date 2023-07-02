بن سليمان.. أعمدة كهربائية تهدد أرواح الأبرياء والمسؤولون خارج التغطية

محمد منفلوطي_هــــبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن حالة من التخوف والترقب تسود بين ساكنة أولاد اعطية بدوار لمعيزيين أولاد سيدي أحمد جماعة الردادنة أولاد مالك إقليم بن اسليمان، بسبب سقوط العديد من الأسلاك الكهربائية وملامستها للأرض دون تدخل عاجل من قبل الجهات المختصة رغم النداءات المتكررة، لأسباب لازالت مجهولة تتطلب تحقيقا فوريا، لاسيما وأن الوضع هذا يعرض الساكنة لخطر الصعقات الكهربائية القاتلة على الرغم من مناشدتهم للجهات المعنية.

وتساءل رواد فايسبوكيون عن الأسباب الكامنة وراء عدم الاستجابة لمطالبهم من قبل الجهات المختصة، مطالبين إياهم بالتحرك لوقف هذا العبث بحياة المواطنين الأبرياء.

وقد نشر نشطاء فايسبوكيون صورا تظهر حجم المخاطر المحدقة بحياة الأبرياء جراء تساقط هذه الأسلاك الكهربائية وملامستها لسطح الأرض، من شأن ذلك أن يعرض حياة الأطفال الصغار لخطر الموت.

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