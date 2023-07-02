الداخلية الفرنسية تنفي تقييد الوصول إلى الإنترنت في البلاد

2023-07-02 / 22:43
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هبة بريس - وكالات

نفت وزارة الداخلية الفرنسية التقارير الأخيرة المنسوبة إلى الشرطة بشأن تقييد الوصول إلى الإنترنت في البلاد بسبب أعمال الشغب.

وحذرت الداخلية الفرنسية، على “تويتر”، اليوم الأحد، مما وصفته بـ “الأخبار الكاذبة”، التي تفيد بأن الشرطة الوطنية قيدت الوصول إلى الإنترنت في بعض المناطق.

وأضافت: “هذه الوثيقة مزورة، ولم يتم اتخاذ أي قرارات في هذا الصدد”.

ومنذ يوم الثلاثاء الماضي، تشهد فرنسا تظاهرات، إثر مقتل مراهق يبلغ من العمر 17 عاما برصاص شرطي، زعم أن المراهق لم يمتثل للقانون خلال توقف مرور في نانتير، إحدى ضواحي باريس.

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