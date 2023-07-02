“المديرية” تحتفي بموظفي أمن احتلوا مراتب أولى في منافسات رياضية

هبة بريس

احتفت المديرية العامة للأمن الوطني بثلاثة موظفي شرطة احتلوا المراتب الأولى خلال مشاركتهم في منافسات رياضية وطنية في العدو الريفي وفنون الدفاع عن النفس، وهو ما ترجمه المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي بالتفاتة متميزة، تمثلت في تكريمهم وتمكينهم من تحفيزات مادية، وذلك لتشجيعهم على مزيد من التميز والارتقاء الرياضي في تخصصاتهم الرياضية.

والأبطال المتوجون هم ضابط شرطة يعمل بمديرية الأمن العمومي، أحرز المرتبة الأولى في منافسات بطولة المغرب 2023 لرياضة “نيو وازا” الدفاعية في وزن أكثر من 100 كيلوغرام، ومقدم شرطة يعمل بولاية أمن الرباط أحرز الرتبة الثانية في بطولة المغرب لرياضة “Ju-jitsu” القتالية وزن أقل من 100 كيلوغرام برسم نفس السنة.

ومن بين الأبطال المحتفى بهم أيضا ضابطة للشرطة تعمل بولاية أمن طنجة، فازت بالسباق الجبلي 16 كيلومتر، الذي تم تنظيم دورته الأولى خلال شهر يونيو المنصرم بمنطقة كاب سبارطيل بمدينة طنجة، تحت شعار “ترايل ملتقى البحرين”، وهو الإنجاز الثاني لها بعد إحرازها للبطولة الوطنية للشرطة في العدو الريفي، المنظمة بمدرسة الشرطة الفوارات في غضون شهر ماي المنصرم.

وتأتي مشاركة عناصر الأمن الوطني في مثل هذه التظاهرات الرياضية، في سياق المجهودات التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني من خلال الاتحاد الرياضي المغربي للشرطة، للنهوض بالكفاءات الرياضية في صفوف عناصر الشرطة، كما يؤشر ذلك أيضا على المكانة المتميزة التي تحتلها الثقافة الرياضية داخل المنظومة الأمنية الوطنية.

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