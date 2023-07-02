سطات…حينما سقط الحصان مُحتضرا !!!!

محمد منفلوطي_ هبة بريس

تداول نشطاء فايسبوكيون ومهتمون وفاعلون سياسيون وجمعويون هنا بمدينة سطات، ( تداولوا) مقطع فيديو يوثق للحظة سقوط حصان بلونه الأبيض الناصع…سقط المسكين وهو يقاوم السقوط بكل شموخ وسط الشارع العام وأمام أعين المواطنين غير بعيد عن مدارة الحصان التي يرمز تمثالها إلى تاريخ المنطقة المشرق والمشرف في المقاومة وفن التبوريدة وركوب الخيل وكرم الضيافة..

سقوط حصانٍ شاردٍ مُحتضرا وهو يترنح ويقاوم من أجل الوقوف منتصبا قبل أن يغالبه العياء والوهن والمرض على مايبدو…سقوطٌ حاول من خلاله المسكين أن يحافظ على هيبته ونخوته وشموخه، وكأن عجلة الزمان تحمله إلى الوراء، ليسترجع معها جزءا من ذاكرته وما تحمله من أيام جميلة مشرقة، حينها كان يعشق الفروسية ورائحة البارود والسرج المزركش.. يُكابد يُجاهد يُغالب العياء حينها، وهو يسترجع ذكرياته على رأس سربته حينها كان محلقا برأسه عاليا يسابق الخيول الأصيلة وعيون العاشقين تتابع تمايلاته، وهتافاتهم تعلو أرض المَحْركْ” هاكَّا البارود”…

سقوط حصانٍ مُحتضرا، وكأنه يترجل من قمة تألقه، ليعانق الأرض ضعفا وهونا، وعلامات الأسى والحزن بادية على ملامحه وكله غم وهمٌّ وحسرة على مافات…ومن بين ثنايا ذلك كله، حاول الوقوف من جديد بنفس جديد بعد اجهاد ووهنٍ، لكنه لم يستطع بعد أن خارت قواه…وكأنه بذلك يقول: ياليت الشباب يعود…

هاهو اليوم يسقط مُترنحا، وعينيه شاخصتين تراقبان وتتحسران على مافات، يلقي نظرة يُمنة ويُسرة عن واقع المدينة، وهو الذي كان يعشق المروج الخضراء والحدائق الغناء، والشوراع الواسعة ذات الإنارة العمومية المتلألئة…سقط وهو يتأسف عن واقع الحال، مع انتشار الأزبال وتدني الخدمات بشتى المجالات….

مشهد حصانٍ وهو يصارع من أجل البقاء بالشارع العام دون حسيب ولارقيب، مشهد وكأنه يختزل في طياته جزءا كبيرا مما تعانيه المدينة التي بدورها تحتضر وتشتكي حالها وتنذب حظها، وهي التي اشتاقت للباس الزينة والانماء والحدائق الغناء…..

سقوط حصانٍ بالشارع العام، وكأنه مشهد يختزل حجم المعاناة التي أضحت عليها المدينة، فهي التي تشكي حالها من ضعف البنيات التحتية بمعظم شوارعها وأزقتها وإنارتها العمومية، هي التي باتت تحتفظ بمظاهر البداوة وانعكاسات ذلك على المجال البيئي نتيجة الانتشار المخيف للنفايات والروائح النثنة، وقطعان الكلاب الجائعة التي تنهش وتمزق الأكياس البلاستيكية بحثا عن الطعام ونباحها يملأ الأرجاء.

سقوط حصانٍ محتضرا، وكأن بسقوطه هذا، أراد أن يبعث برسالة مشفرة مفادها أنه استيأس وضجر وملّ من سياسة الانتظار والوعود الزائفة، وأنه لم يعد يتحمل رؤية المدينة وهي تعاني في صمت، فقرر الرحيل دون رجعة… نعم تعاني في صمت من انتشار الدواب وعربات الخضروات والفواكه، التي بعد بيعها يخلف أصحابها أكواما من الأزبال والنفايات بروائحها النثنة غير مرغوب فيها بطبيعة الحال، دون أن ننسى أسراب الذباب والحشرات المختلفة التي بدون شك ستألف ذلك المكان لمدة طويلة لا يعلم مداها سوى أولئك الذين حولوا تلك الساحات ” ساحة محمد الخامس، زنقة الذهيبية….”، إلى مكان مفضل لبناء خيمهم الممزقة، مستغلين هذه الوداعة الغريبة في التعامل من قبل الجهات المعنية…حتى أصبح المرور من هناك، من بين العقوبات المفروضة على المواطنين والسائقين.

سقط الحصان وسقطت معه أشياء كثيرة في هذه المدينة العزيزة…سقط وسقطت معه آمال الشباب والأطفال والشيوخ في غد أفضل.. في غياب رؤية شمولية لاستقطاب شركات استثمارية تقيهم شبح الفقر والعطالة والبطالة…

سقوط الحصان الأبيض لخير دليل على أن المدينة تعاني وتنادي أبناءها البررة، وتشد على أيديهم لانقاذها فهي تحتضر تهميشا….تناديهم وتتوسل إليهم أن لا يجعلوها تسقط أمام أعينهم كما سقط الحصان مُحتضرا…

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