فرنسا تفرض حظر التجوال الليلي في 10 بلديات بسبب الاحتجاجات

هبة بريس - وكالات

أعلنت السلطات الفرنسية عن فرض “حظر التجوال الليلي” في 10 بلديات شمالي البلاد في إطار مساعيها للتحكم في الوضع المشتعل منذ أيام.

هذا وتوعدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، الأحد، بالتعامل بصرامة مع العنف.

وفي حديثها لوسائل الإعلام، قالت إليزابيث بورن: سنواجه العنف باليقظة وبصرامة وبتغليظ العقوبات على من يهاجم المسؤولين، سنقف إلى جانب المسؤولين المحليين المنتخبين ونحن جاهزون لمواجهة العنف.

وأضافت أنه ستتم تعبئة الحكومة حتى يعود الهدوء إلى كل أنحاء البلاد، مضيفة “طلبنا من القضاء والادعاء العام التعامل بأكبر صرامة ممكنة مع مثيري العنف.”

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