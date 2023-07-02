إنتر ميامي يعلن عن راتب ميسي مع الفريق

2023-07-02 / 19:23
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هبة بريس - وكالات

كشف مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي، الكوبي خورخي ماس، عن الراتب الذي سيتقاضاه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المنضم لصفوف الفريق هذا الصيف.

وقال ماس في مقابلة مع صحيفة “إلباييس” الإسبانية: “ميسي سيتقاضى راتبا سنويا يتراوح بين 50 و60 مليون يورو”.

وأضاف: “ليو ستكون له حصة في ملكية النادي بعد اعتزاله، وسيحصل على عوائد أخرى من منصة APPLE TV ومبيعات قمصان أديداس”.

وكشف الملياردير الكوبي أن محاولات التعاقد مع ميسي بدأت منذ 2019، مشيرا إلى أن وتيرة المفاوضات تسارعت في آخر عام ونصف بين مدن برشلونة وروزاريو وميامي والدوحة.

وأشار إلى أن اللعب في ميامي سيناسب ميسي لاعتبارات عديدة، منها الاقتراب من أجواء مسقط رأسه في روزاريو، وسوق مالي مفتوح، لا مجال فيه لقيود ضريبية حكومية.

وواصل ماس: “يمكن لميسي أن يحول الدوري الأمريكي إلى واحدة من أكبر بطولات العالم، وصوله إلى هنا يشبه أكبر حدثين في تاريخ أمريكا، انتقال بيليه إلى نيويورك كوزموس، وانضمام بيكهام للوس أنجلوس”.

ويتوقع مالك إنتر ميامي أن يتضاعف عدد أعضاء النادي 5 أو 10 مرات في 3 سنوات، بعد وصول ميسي.

وكان ميسي أعلن الشهر الماضي أنه سينضم إلى إنتر ميامي الذي يشترك في ملكيته نجم كرة القدم السابق الإنجليزي ديفيد بيكهام بعد قرار رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي إثر انتهاء عقده بعد عامين من مغادرته برشلونة.

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