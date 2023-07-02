نشرة إنذارية: موجة حر من الإثنين إلى الخميس بهذه المناطق

هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، بأنه يرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و46 درجة من يوم غد الاثنين إلى يوم الخميس المقبل بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و46 درجة من يوم غد الاثنين إلى يوم الخميس المقبل، بأقاليم طاطا وزاكورة والرشيدية، وأسا الزاك، وشرق أقليمي السمارة وأوسرد.

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