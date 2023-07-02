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أمن الحسيمة يوقف شخصين مبحوث عنهما وطنيا

2023-07-02 / 18:25
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الجهوي بمدينة الحسيمة بناءً على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 21 و22 سنة، من ذوي السوابق القضائية، يشكلان موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بتبادل العنف المفضي إلى عاهة مستديمة على مستوى العينين.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما بحي ميرادور بمدينة الحسيمة، حيث أظهرت عملية تنقيطهما بقواعد معطيات الأمن الوطني أنهما يشكلان موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن الشرطة القضائية بمدينة فاس، للاشتباه في تورطهما في قضية عالجتها هذه الأخيرة خلال شهر مارس المنصرم.

وكانت مصالح الشرطة القضائية قد توصلت بإشعار حول تبادل العنف بين أفراد عائلتين بمدينة فاس، الأمر الذي تسبب في إصابة أحد الأطراف بعاهة مستديمة على مستوى العينين، بعد الاعتداء عليه باستعمال مادة “الماء الحارق”، حيث تم في حينه توقيف أربعة من المشتبه فيهم وتقديمهم أمام العدالة، فيما تم تعميم مذكرتي بحث في حق المشتبه فيهما المشاركين في هذه الأفعال الإجرامية وتوقيفهما أمس بمدينة الحسيمة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما.

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