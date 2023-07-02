إحتجاجات فرنسا.. مجهولين يضرمون النار بمنزل رئيس بلدية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

في آخر تطورات إحتجاجات فرنسا، بعد واقعة مقتل الشاب ” نائل” برصاص شرطي، والتي اعقبتها موجة غضب شملت جل المدن الفرنسية انتهت باعتقال ازيد من 700 شخص، وخلفت خسائر في الممتلكات.

تعرض اليوم الاحد 2 يوليوز الجاري منزل رئيس بلدية لاي ليه روز بجنوب باريس، بعدما إقتحمه مجهولين بسيارة ثم أضرموا فيه النيران بينما كانت زوجته وطفلاه بالداخل. ولم يكن عمدة المدينة “فانسان جانبرون”، وهو من حزب الجمهوريين المحافظ، في المنزل وقت الحادث.

وأعلن المدعي العام المحلي فتح تحقيق بتهمة الشروع بالقتل، فيما لم يتم القبض على أي مشتبه بهم الى حدود اللحظة .

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