مستشار جماعي يلقى مصرعه غرقا بشاطئ الصفيحة ضواحي الحسيمة

2023-07-02 / 16:49
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هبة بريس – مكتب طنجة

لقي شاب في العشرينات من العمر ، أمس السبت ، مصرعه غرقا في شاطئ الصفيحة التابع لجماعة أجدير ضواحي اقليم الحسيمة .

وبحسب مصادر محلية فقد كان الضحية يشغل منصب النائب الرابع لرئيس جماعة أربعاء تاوريرت ، حيث لقي مصرعه غرقا أثناء ممارسته لرياضة السباحة بالشاطئ المذكور .

وبحسب المصادر ذاتها فقد تمكنت عناصر الانقاذ بشاطئ الصفيحة من اخراج المستشار الجماعي حيا قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة رغم المجهودات التي بذلت من اجل إسعافه.

*الصورة من الأرشيف

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‫5 تعليقات

  4. مهما كان الواحد منا لديه خبرة في الصباحة الا ان البحر ليس له امان رحمه الله تعالى برحماته

  5. يجب علا الناس في هذه العطلة الصيفية ان ياخد بي نصائح المراقبين لي الشواطىء وان لا يتعدو الخط المسموح لهم بالسباحة فيه

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