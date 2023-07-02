مستشار جماعي يلقى مصرعه غرقا بشاطئ الصفيحة ضواحي الحسيمة

هبة بريس – مكتب طنجة

لقي شاب في العشرينات من العمر ، أمس السبت ، مصرعه غرقا في شاطئ الصفيحة التابع لجماعة أجدير ضواحي اقليم الحسيمة .

وبحسب مصادر محلية فقد كان الضحية يشغل منصب النائب الرابع لرئيس جماعة أربعاء تاوريرت ، حيث لقي مصرعه غرقا أثناء ممارسته لرياضة السباحة بالشاطئ المذكور .

وبحسب المصادر ذاتها فقد تمكنت عناصر الانقاذ بشاطئ الصفيحة من اخراج المستشار الجماعي حيا قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة رغم المجهودات التي بذلت من اجل إسعافه.

*الصورة من الأرشيف

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