مستشار جماعي يلقى مصرعه غرقا بشاطئ الصفيحة ضواحي الحسيمة
هبة بريس – مكتب طنجة
لقي شاب في العشرينات من العمر ، أمس السبت ، مصرعه غرقا في شاطئ الصفيحة التابع لجماعة أجدير ضواحي اقليم الحسيمة .
وبحسب مصادر محلية فقد كان الضحية يشغل منصب النائب الرابع لرئيس جماعة أربعاء تاوريرت ، حيث لقي مصرعه غرقا أثناء ممارسته لرياضة السباحة بالشاطئ المذكور .
وبحسب المصادر ذاتها فقد تمكنت عناصر الانقاذ بشاطئ الصفيحة من اخراج المستشار الجماعي حيا قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة رغم المجهودات التي بذلت من اجل إسعافه.
*الصورة من الأرشيف
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