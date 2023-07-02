في ظل الأزمة.. الوجهات المحلية تغري أغلب المغاربة هذا الصيف

هبة بريس ـ الدار البيضاء

في دراسة حديثة صدرت مؤخرا، اتضح أن أغلب المغاربة هذا العام ينوون السفر لوجهات داخلية عوض السفر لخارح أرض الوطن.

هذا الأمر مرده وفق الدراسة للأزمة المادية الخانقة التي تمر منها أغلب الأسر المغربية هذا العام، مما دفع عددا منهم للتفكير في قضاء عطلة الصيف في وجهات محلية.

و أظهرت ذات الدراسة أن 83 في المائة من الراغبين في السفر يفضلون الوجهات الوطنية، مقابل 16 في المائة اختاروا عبور الحدود.

و من بين الوجهات المحلية التي تلقى إقبالا كبيرا من طرف الأسر المتوسطة و الضعيفة الدخل نجد الجديدة و أزمور و سيدي رحال و المهدية و المحمدية و بوزنيقة و غيرهم.

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