في ظل الأزمة.. الوجهات المحلية تغري أغلب المغاربة هذا الصيف
هبة بريس ـ الدار البيضاء
في دراسة حديثة صدرت مؤخرا، اتضح أن أغلب المغاربة هذا العام ينوون السفر لوجهات داخلية عوض السفر لخارح أرض الوطن.
هذا الأمر مرده وفق الدراسة للأزمة المادية الخانقة التي تمر منها أغلب الأسر المغربية هذا العام، مما دفع عددا منهم للتفكير في قضاء عطلة الصيف في وجهات محلية.
و أظهرت ذات الدراسة أن 83 في المائة من الراغبين في السفر يفضلون الوجهات الوطنية، مقابل 16 في المائة اختاروا عبور الحدود.
و من بين الوجهات المحلية التي تلقى إقبالا كبيرا من طرف الأسر المتوسطة و الضعيفة الدخل نجد الجديدة و أزمور و سيدي رحال و المهدية و المحمدية و بوزنيقة و غيرهم.
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10 تعليقات
الوجهات المحلية أغلى بكثير من التوجه إلى خارج الوطن. نرجو من السلامة والعافية للجميع.
المشكل الكبير والطامة الكبرى هي أن المواطن تضرر من شراء أضحية العيد زيادة عن ذالك الأسعار الملتهبة في المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة وكذا الخضر والفواكه والدواجن والقطاني وووووو وووووووو وغيرها ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الكل يتمنى قضاء عطلة الصيف في أحسن الظروف بدون تعرقل ومشاكل مادية ولكن للاسف الشديد إنها الأزمة المالية الحالية.
ربما بعض العائلات من الطبقة المتوسطة يفظلون قضاء عطلتهم في الأماكن الأقل تكلفة وهذا راجع لحالتهم المادية.
لا بكلف الله نفسا إلا وسعها.
لدينا مناطق خلابة ورائعة جدا في المغرب سواء بحرية الجبلية لهذا يجب عليكم زيارة هذه المناطق ، فأنا افظل قضاء عطلتي بمغربنا الحبيب.
بالفعل أفضل بكثير قضاء عطلة الصيف بالمعرب لأن المغرب يمتاز بفضاءات جد رائعة كما أنا عنها
بالفعل أفضل بكثير قضاء عطلة الصيف في المغرب لأنه يتوفر على فضاءات رائعة جدا وتمتاز ببحار ورمال ذهبية سفر في المغرب ..
كما غنا نعمان لحلو على المغرب وقال(بلاد زنت البلدان )فاحسن وجهة هي تلمغرب
من الجائحة كوفيد 19 كورونا والمجتمع المغربي البسيط يعاني من تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي ولاسيما مجال السياحة والسفر فأي سفر تتحدثون عنه الغلاء المعيشي والاسعار المرتفعة فكيف يعقل ان يتوجهوا المواطنين إلى المناطق الداخلية والساحلية أنتم تضحكون علينا أين هي النقوذ من أجل مواصلة عطلة الصيف بدون مشاكل مادية.