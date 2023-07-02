آس الإسبانية: “النصر السعودي يفاوض إشبيلية للتوقيع مع ياسين بونو”

2023-07-02 / 13:16
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هبة بريس ـ رياضة

أكدت صحيفة “آس الإسبانية” أن نادي النصر السعودي وضع نصب عينيه الحارس المغربي ياسين بونو لضمه لصفوفه خلال فترة الانتقالات الحالية.

و أضافت “آس” بأن إدارة النصر السعودي تواصلت مع نظيرتها في اشبيلية و قدمت عرضا رسميا للنادي الإسباني للحصول على خدمات الحارس المغربي المتألق.

و يسعى النصر الذي يضم في صفوفه كريستيانو رونالدو، للتوقيع لبونو لخلافة الكولومبي دافيد اوسبينا، غير أن رغبة بونو في مواصلة تألقة الأوروبي قد يضعف حظوظ الفريق السعودي في التوقيع له.

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‫2 تعليقات

  1. اذا ذهب هناك فليعرف انه سيصبح في مزبلة التاريخ والنسيان.لاعبو بترودولار

  2. النصر مقبرة مزخفرة بالذهب للاعبين، رغم انها مذهبة الا انها تبقى مقبرة ، انصحك بونو لاتجري وراء المال واجر وراء بونو اللاعب الفنان المتألق

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