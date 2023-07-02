تزنيت: إختفاء طفلين “حمزة وعمران” في ظروف غامضة يثير مخاوف الساكنة

2023-07-02 / 12:40
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

باشرت السلطات الأمنية بتعليمات من النيابة العامة بتزنيت ، تحرياتها في قضية إختفاء طفلين قبل خمسة أيام في ظروف غامضة، بجماعتي أربعاء آيت أحمد وتيغمي .

وقد سجلت عائلة الطفل عمران في ربيعه 9 إختفاءه لدى السلطات الأمنية، بعدما إختفى عن بيت عائلته الكائن بدوار أنلا التابع لنفوذ جماعة أربعاء آيت أحمد، بإقليم تيزنيت .

كذلك سجلت حالة إختفاء ثانية لطفل يسمى ” حمزة” في ربيعه الثاني، بعد خروجه من منزل عائلته بدوار إمزيلن بجماعة تيغمي، بنفس الاقليم .

وقد استعملت السلطات الأمنية طائرات ” الدرون” وكلاب ” بوليسية” في عملية البحث عن الطفلين المختفين، ولم تظهر بعد الى حدود اليوم الاحد أي اخبار عن الطفلين، فيما تستمر السلطات الأمنية والمحلية في حملتها التمشيطية بالاقليم على الامل العثور على المختفين.

وقالت مصادر الجريدة أن الطفلين كانا قد قدما من إنزكان رفقة عائلاتهما لقضاء ايام العيد مع اهاليهم بتزنيت، قبل أن يختفيا يوم الاربعاء الماضي.

وتشير اصابع الاتهام الى عصابات التنقيب على الكنوز باعتبارها الجهة المتهمة بإرتكاب هذا الفعل، بعد إختفاء العديد من الاطفال بسبب هؤلاء، وكانت عدد من الأقاليم خصوصا اشتوكة تزنيت وزاكورة قد عاشت عدة مآساة اختفاء اطفال في السنوات القليلة الماضية.

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‫10 تعليقات

  1. حسبنا الله ونعم الوكيل في من سولت له نفسه بخطف هؤلاء الأطفال الأبرياء الذين لاذنب لهم.

  3. يجب على السلطات الأمنية مع تنسيق السلطات الدرك الملكي بإجراء البحث عنهما على الفور من أجل اعادتهما إلي عائلتهما حتى لا يصيبهما أي سوء ومكروه .

  5. لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بعمليات الخطف بجب على السلطات القضائية ان تحكم عليهم بالمؤبد والأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة.

  8. أصبحنا نخاف على اطفالنا من هؤلاء المجرمين ، حتى اللعب لم نتركهم يلعبون بحرية وهذا راجع إلى الحكومة التي تطلق سراح المجرمين.

  9. لو كنت قاضيا بالمحكمة لحكمت عليهم بالاعدام لأنهم خطفوا هؤلاء الأطفال الأبرياء الذين لاذنب لهم والمسؤول الوحيد هو الحكومة التي اهملت مسؤوليتها تجاه هؤلاء الخطف وتقوم بإطلاق سراحهم من السجن..

  10. كيف تم خطفهما ؟؟؟؟أين هم أولياء الأمور ؟؟؟ حتى يتم خطفهما!!!! شئ غريب ومدهش في نفس الوقت.

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