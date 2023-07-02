فالنسيا الإسباني يقترب من شراء عقد النجم المغربي سليم أملاح

هبة بريس ـ رياضة

خطوات قليلة فقط تفصل النجم المغربي سليم أملاح من التوقيع في كشوفات نادي فالنسيا الإسباني بعد فترة قضاها مع بلد الوليد.

و أوضحت مجموعة من وسائل الإعلام الإسبانية المتخصصة في كرة القدم أن نادي فالنسيا قدم عرضا مغريا لمتوسط الميدان المغربي.

و يسعى فالنسيا للتعاقد مع أملاح بعد المستوى الجيد الذي قدمه سواءا مع أسود الأطلس في مونديال قطر و كذا المردود المتميز له مع نادي بلد الوليد خلال الموسم المنقضي.

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