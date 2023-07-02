أمن الدار البيضاء يوقف شخصا خرب عددا من السيارات بمولاي رشيد

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، يوم السبت فاتح يوليوز الجاري، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتخدير وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير.

وكان المشتبه فيه قد أقدم، صباح السبت، على إلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات التي كانت مستوقفة بالشارع العام بمنطقة مولاي رشيد بالدار البيضاء، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المعني بالأمر وتوقيفه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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