تنسيق بين الأمن والجمارك يحبط محاولة تهريب دولي للمخدرات بميناء طنجة المتوسط

هبة بريس – مكتب طنجة

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن ميناء طنجة المتوسط بتنسيق مع نظيرتها بالجمارك، مساء يوم السبت 01 يوليوز الجاري، من إحباط عملية للتهريب الدولي لشحنة بلغ وزنها الإجمالي 209 كيلوغرام من مخدر الشيرا، كانت محملة على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع.

وكانت إجراءات المراقبة الحدودية المشتركة التي باشرتها عناصر الأمن الوطني ومصالح الجمارك قد مكنت من ضبط هذه الشاحنة أثناء استعدادها للمغادرة على متن رحلة بحرية، حيث جرى إخضاعها لعملية تفتيش دقيق باستعمال الكلاب المدربة للشرطة، أسفرت عن حجز شحنة المخدرات معبأة بإحكام ضمن حمولتها المكونة من منتوجات فلاحية.

وقد أوضحت عملية تفريغ هذه الشحنات من المخدرات أن مجموع وزنها الإجمالي يصل إلى 209 كيلوغرام من مخدر الشيرا، مكونة من رزم صغيرة معدّة خصيصا للتهريب الدولي، فيما مكنت الأبحاث والتحريات من توقيف سائق الشاحنة، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 36 سنة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي عهد به إلى فرقة الشرطة القضائية بميناء طنجة المتوسط تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي على المستويين الوطني والدولي.

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