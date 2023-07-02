مرشح رئاسي فرنسي: “ما يحدث هنا هو بداية حرب أهلية وعرقية”

هبة بريس ـ وكالات

قال المرشح الرئاسي السابق، إريك زمور، إن الاضطرابات في فرنسا يمكن اعتبارها بداية حرب أهلية وعرقية.

وقال ايريك زمور لقناة “يوروب1” التلفزيونية، إن “الحرب الأهلية هي صدام بين السكان والسلطات، وهذا بالضبط ما يحدث الآن”.

و أضاف ذات المتحدث بأن سبب ما يحدث هو سياسة الهجرة في فرنسا، بالإضافة إلى ذلك، في رأيه، تتعرض الشرطة الآن لضغوط مفرطة.

و أوضح زمور أنهم أُمروا بعدم المشاركة في القتال، لأن هذا قد يؤدي إلى وقوع إصابات، ما سيؤدي إلى مزيد من الاضطرابات التي لا يمكن السيطرة عليها.

كما أشار الزعيم الفرنسي إلى أنه على الرغم من أن قتل مراهق أمر لا يغتفر، فإن الضحية البالغة من العمر 17 عاما كانت لديها العديد من الإدانات السابقة.

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