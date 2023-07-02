عملاق الطاقة في أمريكا يقرر الاسثتمار في الهيدروجين الأخضر بالمغرب

2023-07-02 / 10:12
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

يواصل المغرب إغراء عدد من الشركات العالمية العملاقة التي قررت ضخ رساميل مهمة للاسثتمار في مجالات متعددة و منها الطاقة و خاصة الهيدروجين الأخضر.

و في هذا الصدد، أعلنت شركة “فيردي هيدروجين” الأمريكية نيتها الاسثتمار في الهيدروجين الأخضر بالمغرب و خاصة في ظل ما توفره المملكة من فرص وصفتها بالمغرية و الهائلة و الواعدة.

و كشفت الشركة الأمريكية عن توقيع اتفاقية لتطوير وتشغيل مشروع لآليات التحليل الكهربائي بقدرة 2 ميجاوات بالمغرب على أن يكتمل المشروع في أوائل العام المقبل.

و أضافت الشركة بأنها اختارت المغرب ليكون بوابتها نحو عدد من الأسواق الأخرى، وسيكون هذا المشروع الأول من العديد من الآليات الأخرى التي ستنجزها الشركة في هذه المنطقة والتي ستلعب دورا حاسما في تطوير اقتصاد الهيدروجين.

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