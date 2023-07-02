في خامس أيام الاحتجاجات.. توقيف 719 شخصا في فرنسا

2023-07-02 / 09:08
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هبة بريس ـ وكالات 

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية توقيف 719 شخصا ليل السبت الأحد في حصيلة غير نهائية لخامس ليلة من أعمال الشغب التي اندلعت بعد مقتل شاب برصاص شرطي.

وأفادت الوزارة بإصابة 45 عنصرا من الشرطة والدرك بجروح، وإضرام النيران في 577 عربة و74 مبنى، وتسجيل 871 حريقا على طرق عامة، ولم تعلن الوزارة تسجيل حوادث كبرى.

و اعتقلت الشرطة الفرنسية 121 شخصا قبل منتصف الليل في باريس وضواحيها لحملهم أشياء يرجح استخدامها كأسلحة أو مقذوفات.

و انتشرت قوة كبيرة من رجال الشرطة على طول شارع الشانزليزيه، حيث انتشرت دعوات للتجمع منذ يوم الجمعة على الشبكات الاجتماعية.

و على طول الطريق، كانت مجموعات صغيرة من الشباب يرتدون ملابس سوداء تتجول تحت أعين قوات الشرطة الفرنسية، أمام الشركات التجارية التي تعد أهدافا مميزة للمحتجين.

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