حالة الطقس يوم الأحد.. حرارة مرتفعة بمختلف مناطق المملكة

هبة بريس ـ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية والسهول غرب الأطلس، وحار نسبيا بالمناطق الداخلية الشمالية والوسطى.

ومن المرتقب أيضا تشكل كتل ضبابية بالسواحل الشمالية والوسطى، مع نزول قطرات متفرقة ورعد شرق الأطلس المتوسط وجنوب المنطقة الشرقية وأقصى جنوب المملكة.

إلى جانب ذلك، يرتقب تناثر غبار محليا بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، مع تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بالأطلس والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و29 درجة بالجنوب-الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية وداخل سوس وبأقصى الجنوب، وستكون ما بين 15 و23 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة، بينما ستشهد درجات الحرارة خلال النهار بعض الارتفاع.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقلي الهيجان إلى هائج ما بين كاب سبارتيل ومهدية، وهائجا بالجنوب.

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