الخميسات: توقيف موظفة اختلست حوالي 400 مليون سنتيم

2023-07-01 / 21:49
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

بفضل معلومات دقيقة وفرتها عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DST) بالخميسات تمكنت العناصر الأمنية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمنطقة الاقليمية للأمن بالخميسات بتنسيق مع نظيراتها بتيفلت من توقيف موظفة بإحدى المؤسسات البنكية بمنزل والدتها بمدينة الخميسات اليوم السبت 1 يوليوز الجاري ثالث أيام عيد الأضحى، لتورطها في عملية اختلاس مبالغ مالية مهمة فاقت 400 مليون سنتيم .

وكانت فضيحة الاختلاسات قد تفجرت بالوكالة البنكية، الموجودة بشارع محمد الخامس بمدينة تيفلت، بعد أن اكتشف الزبناء إفراغ حساباتهم البنكية من أموال مهمة قدرتها مصادر متطابقة بحوالي 400 مليون سنتيم، تعود لأزيد من 22 زبون.

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