مقترح قانون بالبرلمان لمحاصرة الابتزاز الإلكتروني

2023-07-01 / 20:42
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هبة بريس _ الرباط

تقدم “الفريق الاشتراكي” بمجلس النواب، بمقترح قانون جديد من أجل بتشديد متابعة المتورطين في ابتزاز النساء إلكترونيا عبر إقرار عقوبات حبسية لردعه.

ودعا حزب “التقدم والاشتراكية”، في مقترح القانون الجديد، إلى تتميم الفصل 447.1 كما ورد في الظهير شريف رقم 1.18.19 صادر في 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018) بتنفيذ القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، مطالبا بتشديد متابعة المتورطين في ابتزاز النساء إلكترونيا عبر إقرار عقوبات حبسية لردعه.

وأوضح الحزب أن المذكرة التقديمية لمقترح القانون، أنه على الرغم من كل ما تم القيام به لمناهضة العنف ضد النساء، إلا أنه يُسجل استمرار مظاهر العنف ضد النساء مع ما يسببه ذلك للمرأة من أضرار جسيمة على مستويات متعددة.

وشدد مقترح القانون على أنه من أخطر أنواع العنف المنتشر في وقتنا الراهن، ما تشهد عليه شبكة الانترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي، من عنف ضد النساء باستعمال وسائل رقمية على الرغم من تجريم ذلك في مقتضيات القانون الخاص بمحاربة العنف ضد النساء.

ونص مقترح القانون، على ضرورة سلك مداخل متعددة تربوية واجتماعية وثقافية، إلى جانب المدخل القانوني عن طريق تدابير تشريعية تجرم جميع أشكال وأنواع العنف والابتزاز الإلكتروني.

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‫3 تعليقات

  2. يجب أن تكون هناك عقوبات سجنية مع غرامات في الموضوع فعلا هناك سلوكيات من بعض الاطراف الا اخلاقي

  3. اقتراح برلماني في هدا الموضوع لمحاصرة الابتزاز الايليكطروني في الصميم ولابد من وجود عقوبات عليه من طرف القانون

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