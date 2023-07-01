This photo illustration taken on December 18, 2022 in Los Angeles shows a phone displaying Elon Musk's Twitter page where he is conducting a survey about his future as the head of the company. Twitter announced on December 18 it would no longer allow users to promote their accounts on several rival social media platforms including Facebook and Instagram, but the site's mercurial owner Elon Musk appeared to backtrack on the new policy just hours later. (Photo by Chris DELMAS / AFP)

تويتر يطبق قيودا مؤقتة تحدد عدد المنشورات التي يمكن قراءتها يوميا

2023-07-01 / 20:25
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هبة بريسر

قال الملياردير الأميركي إيلون ماسك في تغريدة، السبت، إن منصة تويتر طبقت قيودا مؤقتة على قراءة المنشورات لمعالجة “المستويات البالغة ” من استخلاص البيانات والتلاعب بالنظام.

وأوضح ماسك أن المنصة وضعت قيودا مؤقتة على الحسابات الموثقة تسمح لها بقراءة ستة آلاف منشور على الأكثر يوميا، مضيفا أن الحسابات غير الموثقة سيُسمح لها بقراءة 600 منشور يوميا بينما سيكون الحد الأقصى للحسابات الجديدة غير الموثقة هو 300 منشور يوميا.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت المنصة أنها ستطلب من المستخدمين امتلاك حسابات عليها ليتسنى لهم مشاهدة التغريدات، وهي خطوة وصفها ماسك أمس الجمعة بأنها “إجراء طارئ مؤقت”.

وقال ماسك إن مئات المؤسسات أو أكثر كانت تجرف بيانات تويتر “بقوة شديدة”، مما أثر على تجربة المستخدمين.

كان ماسك قد عبر سابقا عن استيائه من شركات الذكاء الاصطناعي مثل “أوبن إيه آي” صاحبة روبوت الدردشة “تشات جي بي تي” لاستخدامها بيانات تويتر.

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