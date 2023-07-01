احداث فرنسا ..شجب ل “العنصرية المتجذرة” لدى أجهزة الأمن الفرنسية

هبة بريس

نددت سوريا، اليوم السبت، بواقعة مقتل شاب من أصول جزائرية برصاص الشرطة الفرنسية، داعية إلى “وضع حد للسلوكيات العنصرية لدى أجهزة الشرطة والأمن الفرنسية”.

ونشرت الوكالة السورية الرسمية للأنباء “سانا”، بيانا عن الخارجية السورية قالت فيه: “سوريا تدين بقوة جريمة قتل الشاب نائل في أحد ضواحي باريس بدم بارد ومتعمد من قبل الشرطة الفرنسية”

سوريا تضم صوتها إلى الجهات التي تدعو إلى وضع حدٍ للمشاعر والسلوكيات العنصرية، المتجذرة لدى أجهزة الشرطة والأمن الفرنسية والمسؤولين الفرنسيين، والتي تستهدف أساسًا أبناء الجاليات.

وأردف البيان: “هذه الجريمة تعكس تأصل التفكير والعقلية الاستعمارية العنصرية، وهو الأمر الذي يكذب ما تدّعيه الحكومة الفرنسية من قيم المساواة وعدم التمييز”.

وأثارت حادثة قتل شرطي فرنسي لشاب من أصول جزائرية يدعى نائل المرزوقي (17 عاما) برصاصة في صدره، عند نقطة تفتيش مروري الثلاثاء الماضي في ضاحية نانتير غرب باريس، غضبا واسعا في فرنسا.

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