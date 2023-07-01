احداث فرنسا ..شجب ل “العنصرية المتجذرة” لدى أجهزة الأمن الفرنسية

2023-07-01 / 20:12
0
هبة بريس

نددت سوريا، اليوم السبت، بواقعة مقتل شاب من أصول جزائرية برصاص الشرطة الفرنسية، داعية إلى “وضع حد للسلوكيات العنصرية لدى أجهزة الشرطة والأمن الفرنسية”.

ونشرت الوكالة السورية الرسمية للأنباء “سانا”، بيانا عن الخارجية السورية قالت فيه: “سوريا تدين بقوة جريمة قتل الشاب نائل في أحد ضواحي باريس بدم بارد ومتعمد من قبل الشرطة الفرنسية”

سوريا تضم صوتها إلى الجهات التي تدعو إلى وضع حدٍ للمشاعر والسلوكيات العنصرية، المتجذرة لدى أجهزة الشرطة والأمن الفرنسية والمسؤولين الفرنسيين، والتي تستهدف أساسًا أبناء الجاليات.

وأردف البيان: “هذه الجريمة تعكس تأصل التفكير والعقلية الاستعمارية العنصرية، وهو الأمر الذي يكذب ما تدّعيه الحكومة الفرنسية من قيم المساواة وعدم التمييز”.

وأثارت حادثة قتل شرطي فرنسي لشاب من أصول جزائرية يدعى نائل المرزوقي (17 عاما) برصاصة في صدره، عند نقطة تفتيش مروري الثلاثاء الماضي في ضاحية نانتير غرب باريس، غضبا واسعا في فرنسا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ديكتاورية جديدة ..فرنسا تهدد بمعاقبة والدي الأطفال المحتجين

ديكتاورية جديدة ..فرنسا تهدد بمعاقبة والدي الأطفال المحتجين

2023-07-01 / 20:52
Photo of تويتر يطبق قيودا مؤقتة تحدد عدد المنشورات التي يمكن قراءتها يوميا

تويتر يطبق قيودا مؤقتة تحدد عدد المنشورات التي يمكن…

2023-07-01 / 20:25
Photo of آلاف المعارضين الإيرانيين يتظاهرون في باريس ضد النظام في طهران

آلاف المعارضين الإيرانيين يتظاهرون في باريس ضد النظام في…

2023-07-01 / 20:00
Photo of الإمارات تؤكد ثقتها في قدرة فرنسا على تجاوز الأحداث الجارية

الإمارات تؤكد ثقتها في قدرة فرنسا على تجاوز الأحداث…

2023-07-01 / 19:14
Photo of بطولة تنس عالمية في السعودية.. المصنفة الأولى عالميا تعلق

بطولة تنس عالمية في السعودية.. المصنفة الأولى عالميا تعلق

2023-07-01 / 19:06
Photo of تشييع جثمان نائل مع استمرار المواجهات في فرنسا

تشييع جثمان نائل مع استمرار المواجهات في فرنسا

2023-07-01 / 18:40
Photo of الأمم المتحدة تحرج فرنسا …على باريس أن تعالج العنصرية في صفوف قوات الأمن

الأمم المتحدة تحرج فرنسا …على باريس أن تعالج العنصرية…

2023-07-01 / 18:15
Photo of وفاة رئيس هيئة الأسرى في منظمة التحرير الفلسطينية في حادث سير

وفاة رئيس هيئة الأسرى في منظمة التحرير الفلسطينية في…

2023-07-01 / 18:05
Photo of وزير الحج السعودي يعلن حصة كل دولة في العام المقبل

وزير الحج السعودي يعلن حصة كل دولة في العام…

2023-07-01 / 17:37
Photo of ملك هولندا يعتذر رسميا للدول التي سبق و استعمرتها بلاده

ملك هولندا يعتذر رسميا للدول التي سبق و استعمرتها…

2023-07-01 / 15:20

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق