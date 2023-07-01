Iranian communities in Europe hold a rally to protest against Iranian government's human rights violations during a global summit focused on the Middle East and Iran in Warsaw, Poland February 13, 2019. Jedrzej Nowick/Agencja Gazeta/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. POLAND OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN POLAND.

آلاف المعارضين الإيرانيين يتظاهرون في باريس ضد النظام في طهران

2023-07-01 / 20:00
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هبة بريس _ وكالات

تظاهر آلاف من أعضاء حركة معارضة إيرانية، السبت، في باريس لوح العديد منهم بالعلم الإيراني السابق زمن الشاه، ضد النظام في طهران، وفقا لفرانس برس.

وتجمع متظاهرون جاؤوا من جميع أنحاء أوروبا، تلبية لدعوة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إحدى أبرز منظمات المعارضة خارج إيران.

وقالت معصومة رؤوف، وهي صحافية وسجينة سابقة هربت من السجن في 1982 ووصلت في 1985 إلى فرنسا حيث تقيم كلاجئة سياسية “أنا هنا لأمثل صوت الشعب الإيراني، لكي يُسمع صوت الشعب”.

وأكدت هذه العضو في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لوكالة فرانس برس أن مشاهدة هذه التظاهرة “سترفع معنويات الإيرانيين في البلاد” مضيفة “لا نريد نظام الملالي أو نظام الشاه. الإيرانيون لا يريدون العودة إلى الوراء. نحن نمضي نحو الديموقراطية “.

حولها، كان العديد من الأشخاص يرفعون العلم السابق لإيران، حيث يتوسط أسد يرفع سيفا ألوان الأخضر والأبيض والأحمر. وقد تم استبداله بكلمة الله بعد الثورة الإسلامية في عام 1980.

وقالت يغام ساميني (30 عاما)، وهي طالبة إيرانية تعيش في النروج منذ أكثر من عشر سنوات “من المهم للغاية أن نظهر أننا هنا، في بلد ديموقراطي، وأن نواصل مقاومتهم”.

واعتبرت آسال رضابور، وهي طالبة من لوكسمبورغ من أصل إيراني”إذا شاهد شباب إيران مقاطع فيديو من هنا، فإنهم سيجدون فيها إشارة إلى الدعم” مضيفة “نحن في الخارج، يمكننا أيضاً أن نعيش حياتنا. لكن في النهاية، نحن دائماً معهم”.

ويهدف التجمع إلى التعبئة ضد قمع الاحتجاجات في إيران بعد وفاة مهسا أميني في أيلول/سبتمبر، بعد اعتقالها لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء في إيران.

والمجلس الوطني للمقاومة هو الواجهة السياسية لتنظيم “مجاهدي خلق” الذي تعتبره طهران “إرهابيا

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