“تل أبيب” تطالب المغرب بتسليمها إسرائيليا متهما بتفجير منشأة

هبة بريس _ الرباط

طلبت إسرائيل من المغرب تسليمها مواطنا إسرائيليا موقوفا على أراضيها، لضلوعه في تفجير منشأة تابعة لوزارة الصحة الإسرائيلية، في العام 2021.

و طلبت اسرائيل من المغرب تسليمها مواطنا من “عرب إسرائيل”، متهما في واقعة تفجير منشأة تابعة لوزارة الصحة الإسرائيلية داخل مدينة الناصرة، في العام 2021، موضحة أنه أول طلب من نوعه منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل.

ويتعلق الأمر بالمواطن الإسرائيلي، نسيم خليبات الذي فر من بلاده في مارس من العام الماضي، إلى الرباط، وهو ما دعا تل أبيب إلى تقديم طلب للسلطات المغربية بتسليمها خليبات، رغم عدم وجود اتفاقية لتسليم المجرمين بين البلدين.

ويشتبه المواطن المطلوب، وهو من مدينة تابعة للشمال الإسرائيلي، في ضلوعه برفقة آخرين في تفجير مبنى تابع لوزارة الصحة الإسرائيلية في الناصرة، في الثامن من نوفمبر 2021.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0