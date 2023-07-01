Poland's Iga Swiatek kisses the trophy Suzanne Lenglen during a photocall, with the Eiffel Tower in background, a day after winning the women's singles final match against Czech Republic's Karolina Muchova of the Roland-Garros Open tennis tournament in Paris, on June 11, 2023. (Photo by Thomas SAMSON / AFP)

بطولة تنس عالمية في السعودية.. المصنفة الأولى عالميا تعلق

2023-07-01 / 19:06
1
هبة بريس _ رياضة

قالت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميا، السبت، إنها مستعدة للعب “أينما تقرر رابطة اللاعبات المحترفات لكرة المضرب اللعب”، بعد تقارير صحافية عن احتمال تنظيم إحدى دوراتها في السعودية.

وتجري الدولة الغنية بالنفط والتي غالبًا ما تُتهم باستخدام الرياضة لإخفاء انتهاكات حقوق الإنسان، مفاوضات مع رابطة اللاعبات المحترفات لكرة المضرب من أجل استضافة بطولة الماسترز للسيدات، بعد أن استثمرت بكثافة في لعبتي الغولف أو كرة القدم.

وقالت البولندية في مؤتمر صحافي قبل يومين من انطلاق بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى: “ما زلت أنتظر معلومات رسمية حول ما ستؤول إليه المفاوضات، لأنه من الصعب التمييز بين الشائعة والحقيقة”.

وأضافت “أنا مستعدة للعب أينما قررت رابطة اللاعبات المحترفات أن نلعب”.

ووصف المدير التنفيذي للرابطة ستيف سايمون الموضوع بأنه “حساس” الجمعة خلال حدث نظمته الرابطة في لندن.

وأوضح “في فبراير، ذهبت إلى المملكة العربية السعودية لأرى بنفسي. أحضرنا عددًا قليلاً من اللاعبات وبعض الممثلاث للرابطة أيضًا. أردنا أن نرى التغييرات التي تم إجراؤها”.

وإذا كانت شفيونتيك اعترفت بعدم التفكير بشكل خاص في الإحجام عن تنظيم هذه البطولة في السعودية، إلا أنها تعتقد أن هذا قد يكون له آثار إيجابية.

وأوضحت اللاعبة البالغة من العمر 22 عامًا: “كنت أفكر أكثر في ما يمكننا القيام به بشكل فردي كلاعبات. بالتأكيد كمجتمع أعتقد أنه يمكننا الحصول على بعض القوة، يمكننا استخدامها”.

من جانب الرجال، كشف رئيس رابطة اللاعبين المحترفين أندريا غاودنزي أن منظمته أجرت محادثات “إيجابية” مع صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية، صندوق الاستثمارات العامة، من أجل اتفاق لكنه تسبب في انتقادات من أساطير سابقين مثل الأميركيين جون ماكنرو أو كريس إيفرت

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “الاتحاد الأوروبي ” يؤكد رفضه القاطع لإحراق المصحف الشريف بالسويد

“الاتحاد الأوروبي ” يؤكد رفضه القاطع لإحراق المصحف الشريف…

2023-07-01 / 23:22
Photo of نائل.. من هو الشاب الفرنسي الذي أشعل الاحتجاجات

نائل.. من هو الشاب الفرنسي الذي أشعل الاحتجاجات

2023-07-01 / 22:21
Photo of نيويورك تايمز”: فرنسا على صفيح ساخن

نيويورك تايمز”: فرنسا على صفيح ساخن

2023-07-01 / 21:19
Photo of ديكتاورية جديدة ..فرنسا تهدد بمعاقبة والدي الأطفال المحتجين

ديكتاورية جديدة ..فرنسا تهدد بمعاقبة والدي الأطفال المحتجين

2023-07-01 / 20:52
Photo of تويتر يطبق قيودا مؤقتة تحدد عدد المنشورات التي يمكن قراءتها يوميا

تويتر يطبق قيودا مؤقتة تحدد عدد المنشورات التي يمكن…

2023-07-01 / 20:25
Photo of احداث فرنسا ..شجب ل “العنصرية المتجذرة” لدى أجهزة الأمن الفرنسية

احداث فرنسا ..شجب ل “العنصرية المتجذرة” لدى أجهزة الأمن…

2023-07-01 / 20:12
Photo of آلاف المعارضين الإيرانيين يتظاهرون في باريس ضد النظام في طهران

آلاف المعارضين الإيرانيين يتظاهرون في باريس ضد النظام في…

2023-07-01 / 20:00
Photo of الإمارات تؤكد ثقتها في قدرة فرنسا على تجاوز الأحداث الجارية

الإمارات تؤكد ثقتها في قدرة فرنسا على تجاوز الأحداث…

2023-07-01 / 19:14
Photo of تشييع جثمان نائل مع استمرار المواجهات في فرنسا

تشييع جثمان نائل مع استمرار المواجهات في فرنسا

2023-07-01 / 18:40
Photo of الأمم المتحدة تحرج فرنسا …على باريس أن تعالج العنصرية في صفوف قوات الأمن

الأمم المتحدة تحرج فرنسا …على باريس أن تعالج العنصرية…

2023-07-01 / 18:15

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق