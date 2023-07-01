وفاة رئيس هيئة الأسرى في منظمة التحرير الفلسطينية في حادث سير

هبة بريس _ وكالات

توفي رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، اللواء قدري أبو بكر، السبت، إثر حادث سير وقع في قضاء نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقال تلفزيون فلسطين (حكومي) إن “اللواء قدري أبو بكر، وزير هيئة شؤون الأسرى والمحررين، توفي في حادث سير صعب في قضاء نابلس، بعد عودته من احتفال لأبناء الأسرى الأطفال في رام الله”.

كما نعى عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” صبري صيدم عبر صفحته في فيسبوك، اللواء أبو بكر واصفًا إياه بـ “الرجل الإنسان”

من جانبها، أعلنت الشرطة في بيان، مصرع 3 مواطنين من بينهم أبو بكر وإصابة آخرين بالحادث.

وذكر المتحدث باسم الشرطة لؤي ارزيقات في بيان: “مصرع 3 مواطنين من بينهم وزير الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر وإصابة آخرين، بحادث سير وقع على الطريق الواصل شمال شرق سلفيت”.

وأفاد بأن “الوفيات هي للواء أبو بكر، والمحرر باسم صوان وزوجته

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0