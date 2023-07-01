وفاة رئيس هيئة الأسرى في منظمة التحرير الفلسطينية في حادث سير

2023-07-01 / 18:05
0
هبة بريس _ وكالات

توفي رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، اللواء قدري أبو بكر، السبت، إثر حادث سير وقع في قضاء نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقال تلفزيون فلسطين (حكومي) إن “اللواء قدري أبو بكر، وزير هيئة شؤون الأسرى والمحررين، توفي في حادث سير صعب في قضاء نابلس، بعد عودته من احتفال لأبناء الأسرى الأطفال في رام الله”.

كما نعى عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” صبري صيدم عبر صفحته في فيسبوك، اللواء أبو بكر واصفًا إياه بـ “الرجل الإنسان”

من جانبها، أعلنت الشرطة في بيان، مصرع 3 مواطنين من بينهم أبو بكر وإصابة آخرين بالحادث.

وذكر المتحدث باسم الشرطة لؤي ارزيقات في بيان: “مصرع 3 مواطنين من بينهم وزير الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر وإصابة آخرين، بحادث سير وقع على الطريق الواصل شمال شرق سلفيت”.

وأفاد بأن “الوفيات هي للواء أبو بكر، والمحرر باسم صوان وزوجته

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الإمارات تؤكد ثقتها في قدرة فرنسا على تجاوز الأحداث الجارية

الإمارات تؤكد ثقتها في قدرة فرنسا على تجاوز الأحداث…

2023-07-01 / 19:14
Photo of بطولة تنس عالمية في السعودية.. المصنفة الأولى عالميا تعلق

بطولة تنس عالمية في السعودية.. المصنفة الأولى عالميا تعلق

2023-07-01 / 19:06
Photo of تشييع جثمان نائل مع استمرار المواجهات في فرنسا

تشييع جثمان نائل مع استمرار المواجهات في فرنسا

2023-07-01 / 18:40
Photo of الأمم المتحدة تحرج فرنسا …على باريس أن تعالج العنصرية في صفوف قوات الأمن

الأمم المتحدة تحرج فرنسا …على باريس أن تعالج العنصرية…

2023-07-01 / 18:15
Photo of وزير الحج السعودي يعلن حصة كل دولة في العام المقبل

وزير الحج السعودي يعلن حصة كل دولة في العام…

2023-07-01 / 17:37
Photo of ملك هولندا يعتذر رسميا للدول التي سبق و استعمرتها بلاده

ملك هولندا يعتذر رسميا للدول التي سبق و استعمرتها…

2023-07-01 / 15:20
Photo of الرئيس الفرنسي يقرر إرجاء زيارته الرسمية إلى ألمانيا بسبب الاحتجاجات

الرئيس الفرنسي يقرر إرجاء زيارته الرسمية إلى ألمانيا بسبب…

2023-07-01 / 13:54
Photo of بداية من اليوم.. إسبانيا تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي

بداية من اليوم.. إسبانيا تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد…

2023-07-01 / 13:08
Photo of احتجاجات فرنسا.. مهاجمة 31 مركزا للداخلية و 27 مركزا للشرطة و الدرك

احتجاجات فرنسا.. مهاجمة 31 مركزا للداخلية و 27 مركزا…

2023-07-01 / 11:47
Photo of بعد رمي جمرات ثالث أيام التشريق.. الحجاج يؤدون طواف الوداع

بعد رمي جمرات ثالث أيام التشريق.. الحجاج يؤدون طواف…

2023-07-01 / 10:47

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق