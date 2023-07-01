وزير الحج السعودي يعلن حصة كل دولة في العام المقبل

2023-07-01 / 17:37
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هبة بريس ـ وكالات

أعلن وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة، تسليم وثيقة الترتيبات الأولية لمكاتب شؤون الحج لموسم حج العام القادم، والمتضمنة حصة كل دولة.

وأشار الربيعة في بيان له، اليوم السبت، إلى أن البرنامج الزمني الجديد يعد تحولا مهماً سيسهم في الاستعداد المبكر؛ لضمان تقديم خدمات متميزة تليق بضيوف الرحمن.

وشدد على ضرورة استعداد الدول إلى موسم الحج العام القادم، مضيفا أن المخطط الزمني لآلية حج العام المقبل لمكاتب الحج، يبدأ من 30 يونيو 2023 بتسليم الوثيقة.

وفي 16 شتنبر المُقبل تبدأ الاجتماعات التحضيرية وفتح المسار الإلكتروني لإدخال البيانات وإعلان قائمة الشركات المرخصة، وكذلك التعاقد مع الهيئة العامة للطيران المدني وتفعيل المحفظة المالية في المسار الإلكتروني.

وذكر الربيعة أن 4 نونبر 2023 سيتضمن إتاحة باقات الخدمات للحجاج، بينما سيتم إطلاق معرض ومؤتمر خدمات الحج والعمرة في 8 يناير المُقبل، ليكون بمثابة المعرض المتكامل لجميع الخدمات المتاحة والتي ستقدم لحجاج بيت الله.

وأضاف أن إنهاء التعاقدات في السكن والمشاعر سيتم في 25 فبراير 2024، مؤكدا أن الدولة التي تنهي تعاقداتها مبكرا ستكون لها الأولوية في اختيار الأماكن المناسبة لها في المشاعر، وذلك بهدف ضمان الاستعدادات المبكرة من الجميع، حتى نستطيع تقديم خدمة مميزة وأفضل لضيوف الرحمن.

وأوضح أنه في 1 مارس 2024، سيتم البدء بإصدار التأشيرات، بينما سيتم في 29 أبريل، إغلاق المسار لإصدار التأشيرات، في حين سيكون تاريخ 9 مايو موعد وصول الحجاج إلى المملكة.

وأعرب وزير الحج والعمرة السعودي عن الأمل في أن تسهم هذه الآلية الجديدة في تسهيل الاستعداد الأفضل لضيوف الرحمن وكذلك دعم الشركات المقدمة للخدمة، من خلال الاستعداد الأمثل.

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