عملية مرحبا: تعبئة مستمرة لقنصلية نابولي لتقريب الخدمات لمغاربة كلابريا
عبد اللطيف الباز – هبة بريس
في إطار مقاربة القرب التي تنهجها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تسهيل الإجراءات الإدارية والقنصلية لفائدة المغاربة الراغبين في السفر إلى المغرب، وذلك تزامنا مع إطلاق نسخة 2023من عملية “مرحبا”، نظمت قنصلية المملكة بنابولي صباح اليوم 1 يوليوز الجاري قنصلية متنقلة لفائدة أفراد الجالية المقيمين في ولاية كلابريا وضواحيها.
واستفاد من هذه القنصلية المتنقلة، المنظمة بمدينة كلابريا، عدد كبير من أفراد الجالية المقيمين في مناطق. تبعد حوالي مئات كيلومترات عن قنصلية نابولي، والذين تمكنوا من الإستفادة من مختلف الخدمات القنصلية (من قبيل استلام جواز السفر أو البطاقة الوطنية أو عقد وكالة عدلية).
وقال محمد خليل القنصل العام للمملكة المغربية بنابولي في تصريح حصري خص به موقع هبة بريس، إن هذه المبادرة تدخل في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى خدمة أفراد الجالية المغربية بالخارج وتسهيل استفادتهم من مختلف الخدمات الإدارية المتعلقة بالقنصلية.
و أضاف المتحدث: “القنصلية المتنقلة أثبتت نجاح هذه التجربة خلال العملية الماضية بمدينة لاتيانو وخلال هذه السنة التي عرفت إقبالا كبيرا من مختلف أفراد الجالية المغربية بعدد من المدن بمنطقة كلابريا ”، مبرزا “أنه ستتلوها تجارب أخرى أكثر تنظيما في قادم الأيام”.
كما تم تنظيم لقاءات واجتماعات مع رؤساء بلديات ومسؤولين محليين وممثلين عن النسيج الجمعوي المغربي والكفاءات المغربية النشطة في مختلف القطاعات والمواهب الشابة في المنطقة.
وعبر أفراد الجالية المغربية المقيمة في هذا الجزء من إيطاليا عن تقديرهم لهذه المبادرة قبيل الفترة الصيفية، التي تتزامن مع الأسفار إلى المغرب، مع انطلاق عملية “مرحبا 2023”.
و قد انخرطت جمعية بلادي في ريجيو كلابريا بشكل كبير في تنظيم هذه البعثة. من خلال تعبئة أفراد الجالية المغربية في المناطق المعنية، وتهيئة فضاء مخصص لهذه القنصلية المتنقلة، بشراكة مع السلطات المحلية.
يذكر أن القنصلية المغربية بنابولي جندت مختلف الوسائل اللوجستيكية مع طاقم إداري مكون من عدد من الموظفين، لتسهيل مأمورية استفادة أفراد الجالية المغربية من الخدمات الإدارية التي قدمتها القنصلية المتنقلة.
11 تعليقات
نرجوا من الحكومة أن تضع حدا في أسعار التذاكر من أجل الجالية المغربية والدخول إلى بلدها وقضاء عطلة سعيدة.
كيف يعقل من لديه أربعة أطفال واسعار التذاكر ملتهبة من الأفضل عدم الدخول الى المغرب ويقضون عطلتهم الصيفية هناك في الديار الأوروبية.
بالله عليكم على من تضحكون اين هي عملية مرحبا إنها مجرد بروطوكول فقط ومسرحية تمثلونها أمام الرأي العام العالمي والمحلي فقط..
يجب عليكم يا مسؤولين أن تنظروا إلى أ
تسعيرة السفر أولا قبل كل شيء حتى يستطيع الجالية المغربية الدخول الى المغرب ..
نطالب نحن الجالية المغربية بالاتفاتة إلينا وذالك في الخدمات الصحية وأيضا في تسريع الخدمات في الحدود البرية وجزاكم الله خيرا.
عملية مرحباً سوى ضياع وخسران النقوذ فكيف يعقل تدخل إلى بلدك والغلاء المعشي جد مرتفع بالاخص عندما يعرفونك من الجالية فحدث ولا حرج هههههههههههه.
للأسف الشديد جميع القنصليات المغربية الموجودة في الديار الأوروبية لا أحد يجيب عن الهواتف ولا حتى على المرسلات الالكترونية ويبقى السؤال مطروح للنقاش عندكم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نحن لا نطالب باشياء صعبة وإنما نريد فقط مراعاة وضعية الجالية المغربية فهي تريد الدخول الى وطنها من أجل صلة الرحم وقضاء عطلة سعيدة بدون مشاكل وعراقيل تعكر المزاج..
أين هي التسهيلات التي تتحدثون عنها إنها مجرد مسرحية تمثلونها أمام الرأي العام العالمي والمحلي فقط نريد المعقول والتغيير والاصلاحات بمعنى الكلمة في الخدمات الصحية وأيضا في عملية المرور في الحدود البرية والبحرية …..
نفظل قضاء عطلة الصفية في ديار المهجر افظل لنا بكثير بقضائها في المغرب والفاهم يفهم هههههههههههه.
عملية مرحباً في النهاية جميعاً ستصبح ذكريات سواء كانت جميلة أم سيئة، وناقش وحلل.