عملية مرحبا: تعبئة مستمرة لقنصلية نابولي لتقريب الخدمات لمغاربة كلابريا

عبد اللطيف الباز – هبة بريس

في إطار مقاربة القرب التي تنهجها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تسهيل الإجراءات الإدارية والقنصلية لفائدة المغاربة الراغبين في السفر إلى المغرب، وذلك تزامنا مع إطلاق نسخة 2023من عملية “مرحبا”، نظمت قنصلية المملكة بنابولي صباح اليوم 1 يوليوز الجاري قنصلية متنقلة لفائدة أفراد الجالية المقيمين في ولاية كلابريا وضواحيها.

واستفاد من هذه القنصلية المتنقلة، المنظمة بمدينة كلابريا، عدد كبير من أفراد الجالية المقيمين في مناطق. تبعد حوالي مئات كيلومترات عن قنصلية نابولي، والذين تمكنوا من الإستفادة من مختلف الخدمات القنصلية (من قبيل استلام جواز السفر أو البطاقة الوطنية أو عقد وكالة عدلية).

وقال محمد خليل القنصل العام للمملكة المغربية بنابولي في تصريح حصري خص به موقع هبة بريس، إن هذه المبادرة تدخل في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى خدمة أفراد الجالية المغربية بالخارج وتسهيل استفادتهم من مختلف الخدمات الإدارية المتعلقة بالقنصلية.

و أضاف المتحدث: “القنصلية المتنقلة أثبتت نجاح هذه التجربة خلال العملية الماضية بمدينة لاتيانو وخلال هذه السنة التي عرفت إقبالا كبيرا من مختلف أفراد الجالية المغربية بعدد من المدن بمنطقة كلابريا ”، مبرزا “أنه ستتلوها تجارب أخرى أكثر تنظيما في قادم الأيام”.

كما تم تنظيم لقاءات واجتماعات مع رؤساء بلديات ومسؤولين محليين وممثلين عن النسيج الجمعوي المغربي والكفاءات المغربية النشطة في مختلف القطاعات والمواهب الشابة في المنطقة.

وعبر أفراد الجالية المغربية المقيمة في هذا الجزء من إيطاليا عن تقديرهم لهذه المبادرة قبيل الفترة الصيفية، التي تتزامن مع الأسفار إلى المغرب، مع انطلاق عملية “مرحبا 2023”.

و قد انخرطت جمعية بلادي في ريجيو كلابريا بشكل كبير في تنظيم هذه البعثة. من خلال تعبئة أفراد الجالية المغربية في المناطق المعنية، وتهيئة فضاء مخصص لهذه القنصلية المتنقلة، بشراكة مع السلطات المحلية.

يذكر أن القنصلية المغربية بنابولي جندت مختلف الوسائل اللوجستيكية مع طاقم إداري مكون من عدد من الموظفين، لتسهيل مأمورية استفادة أفراد الجالية المغربية من الخدمات الإدارية التي قدمتها القنصلية المتنقلة.

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