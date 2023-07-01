لاعب ميلان السابق يوقع لاتحاد تواركة و يقول: “الله يبارك فعمر سيدي”

2023-07-01 / 15:30
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هبة بريس ـ رياضة

نشر اللاعب السابق لنادي ميلان الإيطالي هاشم مستور صورا له أثناء توقيعه عقد انضمامه بشكل رسمي لفريق اتحاد تواركة الممارس بالدوري الاحترافي.

و كتب هاشم مستور في صفحته الرسمية: “سعيد للغاية ومشرّف بالتوقيع مع الفريق الملكي المغربي، ولا أطيق الانتظار لبدء هذا الفصل الجديد”.

و أضاف لاعب ميلان السابق الذي جاور الموسم الماضي نهضة الزمامرة و ساهم في صعوده للقسم الاحترافي الأول: “سأبذل كل ما لدي لمساعدة هذا الفريق على الفوز وتحقيق أهدافنا، أود أن أشكر الأشخاص الذين صنعوا هذا الواقع والذين سيرافقونني في هذه الرحلة، هذه عائلتي”.

و ختم هاشم مستور تدوينته بعبارة: “الله يبارك فعمر سيدي”، مرفقا إياها بصورة الملك و كتابة : “شكرا سيدي، أحبك”.

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تعليق واحد

  1. انت تحب الملك محمد السادس نصره الله والمغاربة يحبونك بكل صدق ويتمنون ان تنال ثقة وليد الركراكي.

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