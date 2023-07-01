ملك هولندا يعتذر رسميا للدول التي سبق و استعمرتها بلاده

هبة بريس ـ وكالات

اعتذر ملك هولندا فيليم ألكسندر السبت رسميا عن ممارسة بلاده العبودية خلال الحقبة الاستعمارية، وذلك في الذكرى السنوية الـ150 لتحرير العبيد في المستعمرات السابقة.

و قام العاهل الهولندي بتقديم اعتذاره الرسمي عن العبودية التي مارستها بلاده خلال الحقبة الاستعمارية.

وأتى ذلك في الذكرى السنوية الـ150 لتحرير العبيد في المستعمرات الهولندية السابقة، بما يشمل المستعمرات السابقة في منطقة البحر الكاريبي.

وقال العاهل الهولندي “أقف اليوم أمامكم كملككم وكجزء من حكومتكم، اليوم أنا أعتذر شخصيا”.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1