الهدوء يخيم على شوارع الدار البيضاء في ثالث أيام العيد
هبة بريس ـ الدار البيضاء
يخيم الهدوء على معظم شوارع الدار البيضاء و ذلك تزامنا مع ثالث أيام عيد الأضحى، حيث أن شوارع المدينة في مثل هاته الفترات من السنة تستريح من صخب السيارات و الدراجات النارية المعتاد.
و غادر عدد كبير من قاطني العاصمة الاقتصادية المدينة باتجاه وجهات مختلفة، الأمر الذي جعل الشوارع تفتقد للضجيج المعتاد و حركية السير بها يسيرة على غير العادة.
و يتوقع أن تشرع الحركية تدريجيا بالدار البيضاء مع بداية الأسبوع القادم و عودة الموظفين و المستخدمين و العمال لمقرات عملهم بعد عطلة العيد.
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12 تعليقات
الضجيج!!!
و كاان اللدين دهبو او غضلو قضاء العيد ، هم الضجيج!! “زعما نتا كزايوي ” انشر سيدي، سيدتي من فضلك.
بالفعل مدينة الدارالبيضاء يخيم عليها الهدوء لأن من قبل العيد عرفت اكتضاض في شوارعها …
الحمدلله ما أجمل الهدوء من الضجيج وصداع الرأس من البائعين المتجولين هههههههههههه.
استعدوا يوم الاثنين بصداع السيارات والدراجات النارية هههههههههههه وستفقدون هذآ الهدوء هههههههههههه.
ماجمل الهدوء وراحة البال بريت مدينة الدارالبيضاء تبقى دائما هكذاك في الهدوء هههههههههههه
ولكن هذا الهدوء جعلني أشعر بالقنط ، اللهم لا تجعلنا من القانطين..
سبحان الله مدينة الدارالبيضاء تعرف هذا الهدوء أنا لا اعتقد ذالك هههههههههههه.
لم يبقى في جيوبهم أي سنتيم من أجل التجول في مدينة الدارالبيضاء وغيرها لأن الخروف أخذ منهم كل شيء هههههههههههه.
الحمدلله على نعمة الهدوء وراحة البال..
أين هي صلة الرحم مع الأهل والأصدقاء كل شيء اندثر وأصبح الإنسان لا يعرف سوى نفسه.
حتى يكملوا أكل الخروف بأكمله وحينذ يستعدون للخروج من منازلهم والعمل من جديد والضجيج هههههههههههه.
غلاء الاسعار التي عرفتها جل المدن المغربية في شراء الأضحية العيد لم يبقى لهم أي سنتيم في جيوبهم وهذا ما جعل المدينة الدارالبيضاء تعرف هدوء هههههههههههه.