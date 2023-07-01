الهدوء يخيم على شوارع الدار البيضاء في ثالث أيام العيد

2023-07-01 / 14:40
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

يخيم الهدوء على معظم شوارع الدار البيضاء و ذلك تزامنا مع ثالث أيام عيد الأضحى، حيث أن شوارع المدينة في مثل هاته الفترات من السنة تستريح من صخب السيارات و الدراجات النارية المعتاد.

و غادر عدد كبير من قاطني العاصمة الاقتصادية المدينة باتجاه وجهات مختلفة، الأمر الذي جعل الشوارع تفتقد للضجيج المعتاد و حركية السير بها يسيرة على غير العادة.

و يتوقع أن تشرع الحركية تدريجيا بالدار البيضاء مع بداية الأسبوع القادم و عودة الموظفين و المستخدمين و العمال لمقرات عملهم بعد عطلة العيد.

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