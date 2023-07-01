الرئيس الفرنسي يقرر إرجاء زيارته الرسمية إلى ألمانيا بسبب الاحتجاجات

2023-07-01 / 13:54
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هبة بريس ـ وكالات 

طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم إرجاء زيارته الرسمية المقررة إلى ألمانيا في ظل الأزمة الأمنية التي تشهدها البلاد.

و اجتمعت الحكومة الفرنسية صباح اليوم مرة جديدة لتقييم الأوضاع بعد ليلة رابعة من العنف إثر مقتل الفتى نائل، وفق ما أفاد قصر الماتينيون بباريس.

وأعلنت وزارة الداخلية توقيف أكثر من 1300 شخص في الليلة الرابعة على التوالي من اندلاع أعمال العنف في مدن عدة.

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تعليق واحد

  1. تحيا فرنسا!!!!لقد إستفدت من النظام الصحي الفرنسي رغم أني كنت في وضعية غير قانونية …لقد استفدت من النظام الإجتماعي الفرنسي كأني مواطن مولود في فرنسا …الفرنسيون ليسوا عنصريين. العنصريون هم العرب..الفاسدون هم العرب،المجرمون هم العرب. فتبا للعرب.

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