الرئيس الفرنسي يقرر إرجاء زيارته الرسمية إلى ألمانيا بسبب الاحتجاجات

هبة بريس ـ وكالات

طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم إرجاء زيارته الرسمية المقررة إلى ألمانيا في ظل الأزمة الأمنية التي تشهدها البلاد.

و اجتمعت الحكومة الفرنسية صباح اليوم مرة جديدة لتقييم الأوضاع بعد ليلة رابعة من العنف إثر مقتل الفتى نائل، وفق ما أفاد قصر الماتينيون بباريس.

وأعلنت وزارة الداخلية توقيف أكثر من 1300 شخص في الليلة الرابعة على التوالي من اندلاع أعمال العنف في مدن عدة.

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