مراكش: توقيف أربعيني يصور ممارساته الجنسية قصد بيعها لمواقع إباحية

2023-07-01 / 13:34
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

اوقفت الشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة بمراكش، شخص أربعيني، يشتبه تورطه في تصوير ونشر مقاطع جنسية في مواقع إباحية أجنبية مقابل حصوله على أموال من هذه العملية التي يجرمها القانون.

وجرى توقيف المشتبه فيه على إثر الاستماع إلى شابة ( طالبة) كانت موضوع محاولة انتحار، حيث تبيّن أنها ضحية مفترضة لأفعاله الإجرامية المتمثّلة في تصوير فتيات ونشر مقاطع جنسية لهن دون علمهن بأفعاله.

وتُشير المعطيات الأولية للبحث إلى وجود ثلاث ضحايا مفترضات، كان المشتبه فيه قد ربط معهنّ علاقات غرامية بدعوى الزواج، في حين كان يقوم بتصوير ممارساته الجنسية معهنّ ونشرها على مواقع إباحية للحصول على عوائد مالية.

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