بداية من اليوم.. إسبانيا تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي

2023-07-01 / 13:08
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هبة بريس ـ الرباط

تتولى إسبانيا، ابتداء من اليوم فاتح يوليوز، الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر.

و ستركز الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي على أربعة محاور أبرزها إعادة تصنيع الاتحاد الأوروبي وضمان استقلاليته الاستراتيجية المنفتحة، الدفع بالتحول الإيكولوجي والتكيف البيئي، ثم تعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية بشكل أكبر وتقوية الوحدة الأوروبية.

و قررت إسبانيا أن من النقاط التي ستشتغل عليها هي إيجاد سبل جديدة لإبعاد أوروبا عن الاعتماد المفرط على دول أجنبية في مجالات حاسمة مثل الطاقة والصحة والتكنولوجيات الرقمية والغذاء.

كما سيتم تدعيم الركيزة الاجتماعية الأوروبية عبر عدة محاور عمل و ستدعو إسبانيا إلى وضع معايير دنيا مشتركة لضرائب الشركات في جميع الدول الأعضاء وستكافح التهرب الضريبي من قبل الشركات الكبرى متعددة الجنسيات.

و من أجل تعزيز الوحدة الأوروبية، ستدعو إسبانيا إلى تعميق السوق الداخلية، واستكمال الاتحاد البنكي واتحاد أسواق الرساميل، مع محاولة الدفع باستراتيجية الأجندة المقبلة أو ميثاق الهجرة واللجوء.

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