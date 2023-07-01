بعد رمي جمرات ثالث أيام التشريق.. الحجاج يؤدون طواف الوداع

هبة بريس ـ الرباط

بعد رمي جمرات ثالث أيام التشريق ، يتجه حجاج بيت الله الحرام، بعد زوال شمس السبت، إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع، وهو آخر ركن بالمشاعر المقدسة.

وفي اليوم الثالث من أيام التشريق، الموافق 13 ذي الحجة، يرمي الحاج الجمرات الثلاث كما فعل في اليومين السابقين، ثم يغادر منى إلى مكة المكرمة ويطوف حول البيت العتيق للوداع ليكون آخر عهده به.

ويأتي ذلك بعدما أنهى آلاف الحجاج من المتعجلين يوم أمس الجمعة رمي الجمرات الثلاث وطواف الوداع، وسط إجراءات صحية واحترازية أشرفت عليها عدة جهات معنية.

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