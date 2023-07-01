الشرعي مدرب الأولمبي المغربي: “لا يهمنا الخصم المقبل بل الجاهزية”

هبة بريس ـ رياضة

هنأ عصام الشرعي مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم أقل من 23 سنة اللاعبين على أدائهم ابجيد و تحقيقهم الفوز في ثالث المباريات بالدورة الإفريقية المؤهلة للألعاب الأولمبية.

وأوضح الشرعي بأنه و رغم تغيير التشكيل الأساسي بشكل كبير في المباراة الثالثة أمام الكونغو غير أنه لم يشعر بأي تغيير في المستوى، وهذا يعود إلى العمل الذي قامت به المجموعة ورغبة كل لاعب لتقديم أفضل ما لديه.

و أضاف مدرب الأولمبي المغربي الذي ضمن صدارة مجموعته: “لم يسجل علينا أي هدف في المباراة وهذا شيء مهم قبل مباراة نصف النهائي التي تنتظرنا، لا يهمني الخصم، سواء مصر أو مالي أو النيجر، ما يهمني هو أنفسنا، أن نكون جاهزين للمباراة”.

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