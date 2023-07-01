وزارة الداخلية الفرنسية تؤكد اعتقال حوالي 1000 شخص بسبب الشغب
هبة بريس ـ وكالات
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية صباح السبت أن الشرطة أوقفت 994 شخصا في أنحاء البلاد، وذلك خلال ليلة رابعة من أعمال الشغب التي اندلعت إثر مقتل القاصر نائل برصاص شرطي خلال تدقيق مروري بنانتير بضواحي باريس الثلاثاء الماضي.
و أوضحت الوزارة ذاتها أنه قد تم نشر حوالي 45 ألف شرطي ودركي وبعض المركبات في المدن المختلفة لاحتواء أعمال العنف.
هذا و كانت أعمال العنف قد انطلقت بعد مقتل القاصر نائل (17 عاما)، وهو من أصل جزائري مغربي، برصاص شرطي خلال تدقيق مروري الثلاثاء في نانتير بضواحي باريس، وتسببت أعمال العنف، التي أُضرمت خلالها النيران في بعض المباني والسيارات بالإضافة إلى نهب بعض المحال، في وضع الرئيس إيمانويل ماكرون في أكبر أزمة خلال فترة رئاسته منذ احتجاجات السترات الصفراء التي اندلعت في 2018.
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14 تعليقات
الشركة الفرنسية تلعب بالنار مع الشعب الفرنسي الحر..
رغم هذه الاعتقالات فالشعب سيتمرد أكثر على النظام الفرنسي..
الأمور ستسوء أكثر..
على ماكرون ان يواجه المحتجين وأن يرضخ لقراراتهم ومطالبهم المشروعة ..
الأمور لا تبشر بالخير والقادم سيكون أسوء..
فرنسا ان اسمر الحال فيها هكذا ستصبح مثل سورية والعراق وتخلق فيها الحروب الأهلية..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.ماذنب الشاب الذي قتل ..
ما فعلته الشرطة الفرنسية جريمة شنعاء في حق الشاب المقتول غدرا ..
كل التضامن مع المعتقلين..
يجب ان يحاسب ماكرون على ما فعله..
لابد أن يكون هناك مجهودات من طرف المسؤولين لي ايجاد حل في الموضوع
هدا العنف ظد المتضاهرين يؤدي إلى طريق الهلاك والدمار لابد من ايجاد حل
هناك عنف من طرف الشرطة الفرنسية علا المتداهرين يجب إيقاف هدا العنف وايجاد حل
نتمنا ان لايسوء الامر الا الأسوأ وان يقف هدا الشغب ويوضع له حدا حتا لا تتطور الامور لي اشياء اوخرا