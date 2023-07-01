وزارة الداخلية الفرنسية تؤكد اعتقال حوالي 1000 شخص بسبب الشغب

2023-07-01 / 09:28
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هبة بريس ـ وكالات

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية صباح السبت أن الشرطة أوقفت 994 شخصا في أنحاء البلاد، وذلك خلال ليلة رابعة من أعمال الشغب التي اندلعت إثر مقتل القاصر نائل برصاص شرطي خلال تدقيق مروري بنانتير بضواحي باريس الثلاثاء الماضي.

و أوضحت الوزارة ذاتها أنه قد تم نشر حوالي 45 ألف شرطي ودركي وبعض المركبات في المدن المختلفة لاحتواء أعمال العنف.

هذا و كانت أعمال العنف قد انطلقت بعد مقتل القاصر نائل (17 عاما)، وهو من أصل جزائري مغربي، برصاص شرطي خلال تدقيق مروري الثلاثاء في نانتير بضواحي باريس، وتسببت أعمال العنف، التي أُضرمت خلالها النيران في بعض المباني والسيارات بالإضافة إلى نهب بعض المحال، في وضع الرئيس إيمانويل ماكرون في أكبر أزمة خلال فترة رئاسته منذ احتجاجات السترات الصفراء التي اندلعت في 2018.

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