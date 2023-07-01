سكان مديونة يطالبون بإزالة مخلفات “الرحبة” بسبب الرائحة الكريهة و الحشرات

2023-07-01 / 09:20
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

انتهى العيد غير أن معاناة عدد من الساكنة المجاورة للفضاءات التي تم إنشاؤها بشكل مؤقت لبيع الأضاحي لم تنته بسبب مخلفات العيد.

و في هذا الصدد، توصلت هبة بريس باتصالات من ساكنة مدينة مديونة ضواحي الدار البيضاء يشتكون فيها من مخلفات “الرحبة” التي توجد بالطريق الوطنية الرئيسية الرابطة بين العاصمة الاقتصادية و برشيد.

و أوضح المشتكون أن عدم إزالة مخلفات الرحبة و تنظيف المكان تسبب في بروز رائحة كريهة تزكم الأنوف خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في الوقت الراهن.

كما أصبح الذباب و “الناموس” و عدد من الحشرات تزعج ساكنة المدينة، مطالبين في الوقت ذاته من السلطات بضرورة التحرك العاجل لإزالة الرحبة أولا و كذا تنظيف مكانها و محيطها و رش المبيدات بالمنطقة لتفادي أي أضرار محتملة على الساكنة و خاصة المرضى و الأطفال الصغار.

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‫10 تعليقات

  9. يجب التدخل عاجلا من أجل التخلص من الروائح الكريهة التي تجلب الأمراض وتنقلها الى الاطفال..

  10. يقال المتل النضافة من الايمان واجب علا كل مسلم ان ينضف مكانه الدي كانت بها اغنامه

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