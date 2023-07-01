سكان مديونة يطالبون بإزالة مخلفات “الرحبة” بسبب الرائحة الكريهة و الحشرات

هبة بريس ـ الدار البيضاء

انتهى العيد غير أن معاناة عدد من الساكنة المجاورة للفضاءات التي تم إنشاؤها بشكل مؤقت لبيع الأضاحي لم تنته بسبب مخلفات العيد.

و في هذا الصدد، توصلت هبة بريس باتصالات من ساكنة مدينة مديونة ضواحي الدار البيضاء يشتكون فيها من مخلفات “الرحبة” التي توجد بالطريق الوطنية الرئيسية الرابطة بين العاصمة الاقتصادية و برشيد.

و أوضح المشتكون أن عدم إزالة مخلفات الرحبة و تنظيف المكان تسبب في بروز رائحة كريهة تزكم الأنوف خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في الوقت الراهن.

كما أصبح الذباب و “الناموس” و عدد من الحشرات تزعج ساكنة المدينة، مطالبين في الوقت ذاته من السلطات بضرورة التحرك العاجل لإزالة الرحبة أولا و كذا تنظيف مكانها و محيطها و رش المبيدات بالمنطقة لتفادي أي أضرار محتملة على الساكنة و خاصة المرضى و الأطفال الصغار.

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