حالة الطقس يوم السبت.. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

2023-07-01 / 09:10
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هبة بريس ـ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا الى حار بالجنوب الشرقي، والمناطق الداخلية الشمالية والوسطى، وشرق الأقاليم الجنوبية، وبالمنطقة الشرقية.

ومن المرتقب، أيضا، بروز رعد مصحوب بقطرات مطرية محلية فوق الأطلس المتوسط، وشمال الأطلس الكبير وبالهضاب العليا الشرقية، مع تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية بالسهول الأطلسية وبالواجهة المتوسطية.

إلى جانب ذلك، ينتظر تناثر غبار محليا جنوب البلاد، بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة، الأطلس الكبير، غرب الأقاليم الجنوبية وجنوب المنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و29 درجة بالجنوب الشرقي، وبأقصى الجنوب، وستكون ما بين 15 و23 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

وستشهد درجات الحرارة خلال النهار بعض الارتفاع بشمال، ووسط وشرق البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين كاب سبارتيل و مهدية، فيما سيكون هائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

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