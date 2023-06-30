بحضور عامل مكناس إنعقاد المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء

2023-06-30 / 23:23
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ع محياوي _ هبة بريس

عقد المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس اجتماعه العادي يوم الإثنين 26 يونيو 2023 بمقر الوكالة تحت إشراف عبد الغني الصبار عامل عمالة مكناس رئيــس المجلـس الإداري للوكالــة ، و بحضور الكاتب العام لعمالة مكناس ” محمد بركة ” ، و رئيس جماعة مكناس جواد باحجي، ورئيس جماعة مشور استينية رؤوف اسماعيلي والسادة ممثلي الجماعات الترابية و ممثلي وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية والسيد محمــد أمـــرزاڭ المدير العام للوكالة.

خلال هذا الاجتماع، قدم المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس عرضه حول أهم المنجزات والمشاريع الرائدة التي ميزت سنة 2022، والتي تدخل في نطاق إرساء الحكامة الجيدة وتجويد التدبير، مبرزا دور مختلف الأجهزة الداخلية التي تم خلقها من أجل تقوية الحكامة الجيدة الداخلية وتنزيل استراتيجية أجهزة الحكامة الخارجية للوكالة على شكل مهمات وأهداف وتتبع المنجزات والمؤشرات.

في هذا الصدد استعرض ذات المتحدث، مختلف الأوراش الجديدة التي انفتحت عليها الوكالة والمتمثلة في إرساء نظام الجودة والصحة والسلامة المهنية والمسؤولية البيئية والاجتماعية ومشروع دعم التحول الرقمي ومراجعة وتبسيط المساطر الإدارية حيث قامت الوكالة بوضع منصة التقديم الإلكتروني، إطلاق وكالة الزبون الرقمية عبر الأنترنيت، خدمة مكتب الضبط الرقمي، خدمة رقمية لإدارة الشكايات والتدخلات و العمل على جمع المعلومات من أجل إطلاق خدمة إرسال الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني للزبناء . كما قامت الوكالة بتطوير وتحسين نظم المعلومات، عصرنة تدبير الشبكات والمواقع عبر تقنيات التحكم عن بعد ورقمنة شبكات الوكالة من خلال النظام المعلوماتي الجغرافي. أشغال دورة المجلس الإداري كانت مناسبة كذلك للإحتفاء بحصول الوكالة على شهادتي نظام الجودة و السلامة وفقا لمعياري ISO9001 ، و ISO45001، حيث تم تقديم الشهادتين للسيد عبد الغني الصبار عامل عمالة مكناس و الذي قام بدوره بتهنئة أعضاء المجلس الإداري للوكالة وعلى الخصوص السيد المدير العام للوكالة وجميع أطر ومستخدمي الوكالة على كفاءتهم وفعاليتهم في تدبير الخدمات المقدمة لساكنة مكناس .
وعلى هامش اجتماع المجلس الإداري، أشرف عبد الغني الصبار عامل عمالة مكناس رفقة المدير العام للوكالة و رؤساء القطاعات و بمعية أعضاء المجلس الإداري بإعطاء انطلاقة أشغال إنشاء وحدة للتحكم و المراقبة عن بعد خاصة بقطاعات الكهرباء و الماء و التطهير السائل بالمقر الرئيسي للوكالة، و ستضم هذه المنشأة معدات تقنية حديثة للتحكم و المراقبة عن بعد لشبكات الماء و الكهرباء مما سيمكن من تقليص وقت التدخل و تأمين تزويد ساكنة مدينة مكناس بالخدمات الأساسية، حيث تشرف المدير العام بتقديم شرح مفصل حول المشروع المذكور خلال زيارة هذا الموقع.

وفي الختام، تم رفع برقية ولاء وإخلاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بمناسبة انعقاد المجلس الإداري للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس.

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